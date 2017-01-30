ВВП Испании вырос на 3,2% в 2016 году

Экономика Испании продемонстрировала 3,2-процентный рост в 2016 году, сообщает Национальный институт статистики в понедельник. В целом показатели роста совпали с прогнозами Банка Испании и правительства.

В четвертом квартале ВВП вырос на 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом. Такой же рост был зафиксирован в третьем квартале. ВВП Испании растет уже на протяжении 13 кварталов.

Стоит отметить, что пока Национальный институт статистики озвучил лишь предварительные данные. Окончательные станут известны 2 марта.