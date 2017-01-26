Испания заняла 41 место в мировом рейтинге коррупции

Испания заняла 41 место в мировом рейтинге уровня коррупции Corruption Perception Index (CPI), ежегодно составляемом организаций Transparency International. Эту позицию страна разделила с Брунеем и Коста-Рикой. Все три государства набрали 58 баллов из 100, где нулевой показатель присваивается самым коррумпированным странам, а стобалльный – наиболее прозрачным.

Возглавили список Дания и Новая Зеландия, набравшие по 90 баллов каждая. За ними с небольшим отрывом следуют Финляндия (89) и Швеция (88).

В 2012 году Испания набрала 65 баллов, однако в последующие годы ее результат колебался в пределах 58-60 очков. Два месяца назад в своей речи король Фелипе VI затронул тему коррупции, которую назвал "бичом, требующим отпора". Впрочем, его собственная сестра, инфанта Кристина, в настоящее время ожидает решения по делу в связи с одним из самых громких коррупционных скандалов, в котором она оказалась замешана.

В целом, по оценке Transparency International, ни одна страна в мире не прилагает достаточно усилий для борьбы с данной проблемой. "В Европе и Центральной Азии значительных перемен, за редким исключением, не наблюдается. Впрочем, это не означает, что коррупция этих регионов не касается: стагнация не является подтверждением улучшения положения – напротив, она свидетельствует об обратном", - отметили представители организации. "В прошлом году в Дании, занявшей первую строчку рейтинга, 20 членов парламента из 179 не задекларировали доходы от своей сторонней деятельности", - подчеркнули специалисты. По их словам, это "крайне тревожный признак".

Что касается явных аутсайдеров, то уже в десятый раз подряд последнее место среди 176 государств занимает Сомали с результатом в 10 баллов.