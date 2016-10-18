Смартфоны испанского производства оказались «переодетыми» Xiaomi

Бренд Zetta Smartphone, позиционировавший себя как первого в Эстремадуре производителя смартфонов, оказался не тем, за что его выдавали создатели. Как сообщает газета 20 Minutos, телефоны с логотипом в виде надкушенного желудя оказались продукцией китайского бренда Xiaomi в другом корпусе. Мошенничество основателей марки Уная Ньето и Эрика Куи разоблачили пользователи форумов Forocoches и HTCMania, а также веб-сайта The Geek Hammer.

«Казалось несколько подозрительным, что всего за 6 месяцев они смогли с нуля создать собственный работающий продукт на базе Android", - пишут авторы The Geek Hammer. По их словам, дизайн аппаратов полностью скопирован с модели Xiaomi Redmi Note 3, стоимость которой составляет 150 евро. При этом находчивые мошенники продавали Zetta за 300 евро.

Когда истинный умысел основателей бренда раскрылся, они предпочли исчезнуть из виртуального пространства, удалив аккаунты в социальных сетях и на YouTube и закрыв сайт.

На фоне этих событий потребительская ассоциация Facua заверила, что компания должна будет вернуть деньги обманутым клиентам.

В интервью изданию El Español Унай Ньето рассказал, что идея создания фирмы возникла у него после знакомства с уроженцем Китая Эриком Куи. Он работал в салоне сотовой связи, где молодые люди и познакомились. «Мы поняли, что подобный продукт можно спокойно разработать здесь. У нас есть квалифицированные кадры, аэропорт Бадахоса и отличные дороги. Это абсолютно реально», - рассказывал Ньето.

Первые телефоны Zetta поступили в продажу в рождественский сезон 2014 года. С тех пор популярность марки росла как на дрожжах, а региональные и национальные СМИ все чаще приглашали основателей бренда на интервью. Флагманский аппарат марки даже сравнивали с iPhone 7. «У него очень похожий интерфейс, и стоит он в три раза дешевле», - заверял Ньето в беседе с журналистами El Español. Создатели компании рассказывали, что закупают детали в Китае и собирают телефоны в Испании. Оказалось, что на самом деле они приобретали готовые телефоны Xiaomi и меняли только корпуса.