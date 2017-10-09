Штаб-квартира водопроводной компании Aguas de Barcelona временно переезжает в Мадрид

Административный совет водопроводной компании Aguas de Barcelona (Agbar) принял решение о временном переносе своей штаб-квартиры из Барселоны в Мадрид в свете сложившейся в Каталонии политической ситуации. Как сообщают информационные агентства Испании, подобный шаг продиктован стремлением обеспечить инвесторам юридическую безопасность. Представители компании подчеркнули, что он никоим образом не повлияет на деятельность операторов Agbar, работающих по всей Каталонии.

Фирма, отмечающая в этом году свой 150-летний юбилей, принадлежит компании Suez Environnement España, которая, в свою очередь, входит во французский холдинг Suez. Два года назад из Барселоны в Мадрид уже был перенесен юридический адрес предприятия.

На протяжении нескольких лет компания базировалась в знаменитой высотке на площади Глориес, спроектированной французским архитектором Жаном Нувелем. Сейчас ее владельцем является фонд Merlin Properties. Два года назад штаб-квартира была переведена в арендованное здание в районе Зона-Франка.

Свои намерения перенести головной офис за пределы Каталонии в последние дни озвучили многие компании. Они обеспокоены возникшей неопределенностью и возможностью одностороннего провозглашения независимости региональным парламентом в ближайшие дни. Подобное решение уже приняли CaixaBank, Gas Natural, Banco Sabadell, Naturhouse, Oryzon, Eurona, Banco Mediolanum, Arquia Banca и Dogi. Возможность переезда в другой регион также рассматривают Freixenet, Renta Corporación и Catalana Occidente.