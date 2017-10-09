Власти Испании помогут компаниям перенести штаб-квартиры из Каталонии

Совет министров Испании одобрил декрет, разрешающий компаниям менять местоположение штаб-квартиры без необходимости предварительного рассмотрения данного вопроса советом акционеров и вне зависимости от устава фирмы, сообщает газета 20 Minutos. Подобные меры ускорят процесс выхода из Каталонии для компаний, которые примут соответствующее решение.

По словам пресс-секретаря правительства Иньиго Мендеса де Виго, решение о разработке подобного декрета было принято "по просьбе многих компаний" с целью "разрешить любые возможные трудности, с которыми они могут столкнуться в будущем". Министр экономики Луис де Гиндос также подчеркнул, что эта мера была согласована с партиями PSOE и Ciudadanos.

Новая схема касается всех фирм за исключением тех, что внесут соответствующие изменения в свои уставы после принятия норматива, который вступил в силу в эту субботу после публикации в Официальном государственном бюллетене (BOE).

В минувший четверг банк Sabadell, одна из крупнейших финансовых организаций со штаб-квартирой в Каталонии, принял решение о переезде в Аликанте в связи с возможными рисками одностороннего провозглашения независимости региона. После того, как соответствующее решение было обнародовано, акции банка на бирже подорожали на 6,1%. Возможность смены штаб-квартиры также рассматривают CaixaBank и Gas Natural. Территорию региона уже покинули головные офисы биофармацевтической компании Oryzon Genomics, телекоммуникационного предприятия Eurona и лаборатории Proclinic.

Вице-председатель правительства Каталонии и советник по вопросам экономики Ориоль Хункерас, в свою очередь, заверил, что переезд обоих вышеупомянутых банков будет носить временный характер. По его словам, этот момент был оговорен в беседе с их руководством.

Де Гиндос обвинил в происходящем "безответственную политику" правительства Каталонии и назвал утечку компаний из региона "крайне печальным событием". "Предприятия в этом не виноваты", - подчеркнул министр . "Правительство намерено поддерживать все, что поспособствует экономическому процветанию Каталонии, чтобы компании могли заниматься производством и создавать рабочие места", - отметил де Гиндос.

В ответ на вопросы журналистов Мендес де Виго не стал уточнять, какие меры власти намерены предпринять в сложившейся ситуации, но заверил, что "правительство знает, когда ему необходимо действовать". Он также призвал участников конфликта к тому, чтобы они "не делали необратимых шагов" и "вернулись в правовое поле", где станет возможным диалог с парламентом Каталонии.

Говоря о действиях Национальной полиции и Гражданской гвардии во время референдума, пресс-секретарь отметил, что представители обоих институтов "прибыли по распоряжению суда, чтобы помешать незаконному голосованию", а не ради действий против населения. "Если кто-то вследствие этого пострадал, то мы очень сожалеем об этом", - заключил Мендес де Виго.