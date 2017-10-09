Банк CaixaBank переедет из Барселоны в Валенсию

В минувшую пятницу в ходе внеочередного заседания административного совета банка CaixaBank было принято решение о переносе его штаб-квартиры из Барселоны в Валенсию. Как сообщают информационные агентства Испании, оно продиктовано царящим в Каталонии политическим и социальным напряжением, из-за которого многие компании уже вывели свои головные офисы за пределы региона.

Что касается промышленного холдинга CriteriaCaixa, 100% акций которого принадлежат банковскому фонду La Caixa, то его центральный офис будет перенесен на Майорку.

По словам представителей банка, подобные шаги были предприняты для того, чтобы "обеспечить правовую и нормативную безопасность его деятельности". Кроме того, CaixaBank стремится защитить интересы своих клиентов, акционеров и сотрудников, гарантируя нахождение банка в зоне евро и в сфере контроля Европейского центрального банка. Это условие позволит организации сохранить доступ к "оптимальным условиям финансирования, тем самым обеспечив кредитование для семей и предприятий в Каталонии и других регионах Испании, а также гарантировать сохранность клиентских депозитов".

Вышеупомянутые меры не повлекут за собой переезда сотрудников. Их применение стало возможным благодаря одобренному в минувшую пятницу декрету, устанавливающему новую упрощенную схему переезда каталонских компаний внутри национальной территории.

К моменту закрытия биржи в пятницу акции Caixabank подешевели на 0,59%, однако в четверг после известий о переносе штаб-квартиры банка Sabadell котировки выросли на 4,93%. CaixaBank является одним из лидирующих розничных банков Испании и располагает самой обширной в стране клиентской базой. По приблизительным подсчетам, каждый четвертый испанец является клиентом именно этого банка. Его сеть насчитывает более 5 000 офисов по всей стране, из которых более 1 300 находятся в Каталонии.

Многие фирмы, в том числе Gas Natural, Sabadell, Dogi, Naturhouse, Eurona, Oryzon, Proclinic и Service Point, уже вывели свои штаб-квартиры из Каталонии, в то время как Freixenet и Codorniu намерены последовать их примеру в случае одностороннего провозглашения независимости региона. Среди компаний, на основе стоимости акций которых рассчитывается ключевой фондовый индекс Ibex 35, в Каталонии базируются Abertis, Cellnex и Colonial. Помимо этого, на территории региона находятся головные офисы крупных акционерных обществ FCC, Borges и Ercros.