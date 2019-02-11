Mercadona предлагает работу по выходным с зарплатой до 746 евро в месяц

Торговая сеть Mercadona продолжает расширяться и увеличивает свой штат. Компания объявила набор на разные позиции в 10 провинциях, включая Мадрид, Барселону, Сарагосу, Уэску, Наварру, Риоху и Леон.

В общей сложности в компании насчитывается 200 вакансий с занятостью по выходным и заработной платой от 497 до 746 евро в месяц с возможностью повышения.

В супермаркетах рассчитывают, в основном, на студентов, которые заинтересованы в частичной занятости и могли бы отрабатывать смены по 15 или 20 часов по пятницам, субботам и понедельникам. Опыт работы не обязателен, зарплата для этой категории составляет 497-663 евро.

Также открыты вакансии в логистических центрах Mercadona, где возможно заключение бессрочных контрактов. В первую очередь, требуются грузчики, для которых предусмотрена зарплата в 746 евро в месяц. Опыт также не требуется, однако обязательно наличие водительского удостоверения и законченное школьное образование. На разгрузке фруктов и на собственных хлебных производствах предлагают временную работу с 15-часовыми сменами и зарплатой в 500 евро.

В Мадриде, Барселоне, Валенсии, Алаве и на Балеарских остовах, к тому же, требуются водители для доставки заказов. Им предлагают стартовую зарплату в 1327 евро с возможностью повышения до 1800 евро.