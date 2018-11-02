Семья Хатчвелл будет развивать сеть коворкингов в Испании в сотрудничестве с WeWork

Excem, таким образом, превратился в главного партнёра международной сети офисных пространств в Испании, а директор WeWork Property Investors занял пост руководителя новой компании Excem Capital Partners Siwork. Первые шаги в направлении создания брэнда офисных пространств были сделаны ещё раньше, когда группа Excem увеличила капитал своих компаний Excem Capital Partners Siwork, и Excem Goya Siwork на 1,4 млн евро.

WeWork также активно развивает собственную сеть в Испании. Так, недавно был подписан договор с американским фондом Hines об аренде бывшего помещения Banco Popular на Пасео-де-Грасиа в Барселоне, где до этого планировалось размещения коворкинга-конкурента Spaces. WeWork займёт шесть верхних этажей здания, в котором пока ведётся ремонт. Компания также арендовала 4500 м2 в бизнес-центре WIP, который принадлежит швейцарской компании Stoneweg. Таким образом, американская сеть, которая ранее работала только в квартале высоких технологий 22@, значительно расширит своё присутствие в центре Барселоны. В Мадриде офисы WeWork занимают два помещения на Пасео-де-ла-Кастельяна, а ещё одно на улице Элой-Гонсало.