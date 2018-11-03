Проспект Диагональ в Барселоне могут продлить до Льобрегат

Администрация Барселонской агломерации вернулась к рассмотрению проекта об изменении западного въезда в город, который долгое время был забыт.
Власти «Большой Барселоны» объявили тендер на проведение технических и урбанистических исследований для подготовки предложения о преобразовании трассы B-23.
План стоимостью за 603,6 тысяч евро предполагает преобразование участка протяжённостью 5 км от Сан-Жоан-Деспи до Барселоны в городскую дорогу. Улица будет начинаться от границы Сан-Фелиу-де-Льобрегат и будет пересекать Сан-Жуст-Десверн и Эсплугес-де-Льобрегат.
Некоторые части дороги будут проходить под землёй. Также изучаются варианты размещения новых велодорожек и выделенных полос для общественного транспорта, создание новых зелёных зон и городских пространств.Темы: Бизнес Барселона Оспиталет-де-Льобрегат