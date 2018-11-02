Испания лидирует в Европе по производству тыкв

Испания производит больше тыкв, чем любая другая страна Европейского Союза. В прошлом году урожай составил 115 тысяч тонн. Ближайшие конкуренты Испании, Франция и Германия, производят 96 и 92 тысячи тонн в год, соответственно.

По данным Евростата за 2017 год, в ЕС общая площадь бахчей, на которых выращиваются тыквы и родственные ей культуры, составила около 24 тысяч га.

Тыква является главным атрибутом Хэллоуина, в связи с чем продажи этого овоща конце октября традиционно вырастают.