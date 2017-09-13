Рост испанской экономики за прошлый год пересмотрен в сторону увеличения

Национальный институт статистики (INE) пересмотрел в сторону увеличения уровень роста испанской экономики за прошлый год, повысив его до 3,3%. Как сообщают информационные агентства страны, в марте институт называл цифру в 3,2%. Результаты 2015-го также изменились в сторону увеличения – до 3,4% против 3,2%. Причиной пересмотра показателей роста стали изменения в некоторых компонентах, формирующих общий результат. Так, доля национального спроса сократилась с 2,8% до 2,5%, а иностранного, напротив, выросла с 0,5% до 0,7%.

Что касается спроса внутри страны, то данные за 2016 год подверглись ревизии как с точки зрения среднегодового роста объемов расходов конечных потребителей, который снизился с 2,6% до 2,5%, так и с точки зрения валовых накоплений (3,1% против 3,8%). В случае домохозяйств страны оценка роста объема расходов снизилась с 3,2% до 3%, а в случае государственных администраций осталась практически неизменной и сохранилась на уровне 0,8%.

В контексте зарубежного спроса объем экспорта по сравнению с 2015 годом вырос на 4,8%, в то время как в марте была названа цифра в 4,4%. Показатели роста импорта были пересмотрены в сторону снижения – с 3,3% до 2,7%.

С учетом текущих цен в прошлом году ВВП вырос на 3,6%, что примерно соответствует мартовским данным. Таким образом, на сегодняшний день он оценивается примерно в 1,118522 триллиона евро.

Показатели сферы труда, в свою очередь, практически не изменились в сравнении с цифрами, обнародованными весной. В целом на полной занятости в стране работают 17,4 миллиона человек, что на 3% больше, чем годом ранее. Весной эксперты INE говорили о росте примерно на 2,7%. Помимо этого, уровень заработной платы сотрудников в 2016-м вырос на 2,9%.