Испания оштрафовала Facebook на 1,2 млн евро

Портал поспособствовал тому, что рекламодатели получили доступ к личным сведениям пользователей. Facebook собрал их данные, не получив однозначного на то согласия и не проинформировав о возможных способах использования этой информации. "Эта социальная сеть получает сведения об идеологии, сексуальных предпочтениях, религии, личных вкусах и перемещениях, не информируя о предназначении подобных данных", - гласит официальное заявление службы. Политика конфиденциальности Facebook, по мнению властей, "содержит общие и неясные понятия" и "не подразумевает четкого и однозначного получения согласия от пользователей, что является серьезным нарушением". Представители социальной сети не удалили собранные сведения из своей базы данных даже после получения соответствующего запроса.

Штраф в 1,2 миллиона евро – не слишком существенная для Facebook сумма: во втором квартале года доход социальной сети от рекламы составил 9,2 млрд долларов. Нынешний эпизод – далеко не единственный: так, в мае французское бюро по защите данных оштрафовало Facebook на 150 000 евро за аналогичные нарушения и установило временные рамки для прекращения слежения за активностью пользователей без их на то согласия, а также выпустило приказ о прекращении передачи некоторых личных сведений в США. Правительства Бельгии, Франции и Нидерландов также изучают вопросы хранения и использования информации о пользователях.