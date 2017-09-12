Что ждет экономику Испании в случае отделения Каталонии?

Предполагаемый выход Каталонии из состава Испании повлек бы за собой крайне негативные последствия для обеих сторон, считают национальные эксперты. Впрочем, описываемый ими сценарий выглядит столь катастрофично, что все они прогнозируют сохранение территориальной целостности, которому не помешает даже слепое поклонение сепаратистов своей идее о создании собственной республики, пишет El Mundo.

С точки зрения экономики отделение Каталонии стало бы для Испании гораздо менее травматичным, чем для нее самой, однако это не значит, что подобное развитие событий не оказало бы влияния на восстановление торговой, налоговой и финансовой сфер и, как следствие, на занятость населения. На долю региона приходится около 19% от общего объема ВВП страны, и он играет крайне важную роль в сфере экспорта. В частности, 26% продаваемых за рубеж товаров производятся в Каталонии. Стоит также отметить, что более половины экспортной продукции (54%) выпускается крупными компаниями, в том числе международными, которые заявили о своих намерениях перенести штаб-квартиры в другие зоны в случае признания независимости региона. Таким образом, предполагаемое отделение Каталонии привело бы к серьезному откату с точки зрения торгового баланса.

Председатель Коллегии экономистов Мадрида Паскуаль Эрнандес отметил, что от реализации подобного сценария "пострадали бы все без исключения секторы экономики". Ситуацию усугубляет тот факт, что независимая Каталония однозначно останется вне ЕС, о чем на прошлой неделе напомнил глава Европарламента Антонио Таяни. Особо сильный удар пришелся бы на промышленную отрасль, которая здесь крайне развита, и это сказалось бы на всех прочих компаниях в других зонах Испании, выступающих в роли поставщиков.

Наряду с торговлей и промышленностью, негативные последствия коснулись бы и отрасли услуг. Нельзя не упомянуть важную роль каталонского сектора туризма, который, в свою очередь, в значительной степени снабжается сельскохозяйственной продукцией из Мурсии.

Помимо этого, регион вносит в экономику страны и нематериальный вклад. "Речь идет, например, об университетах, а также научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах в области предпринимательства и промышленности, которые здесь развиты в большей степени, чем в других районах Испании", - отметил директор Фонда сберегательных касс (Funcas) по вопросам конъюнктуры и статистики Раймонд Торрес. Судьба человеческого капитала, вопросы мобильности и размер заработной платы в случае отделения Каталонии окажутся под большим вопросом.

Воплощение идей сепаратистов также оказало бы губительное влияние и на налоговую сферу. "Даже не принимая во внимание сказки националистов о том, что Испания их грабит, нельзя не отметить, что Каталония гораздо богаче среднестатистических автономий страны, и этот факт подразумевает перераспределение ее благосостояния между другими регионами", - подчеркнул Торрес. По его словам, в существующей системе межтерриториальных компенсаций только четыре региона получают больше, чем тратят, и в их число входят Мадрид, Каталония, Валенсия и Балеарские острова. Без Каталонии государство получит меньше ресурсов для последующего перераспределения, и с трудом достигнутая после кризиса налоговая консолидация окажется под угрозой. Помимо этого, заметно сократится и размер ВВП.

Подобные манипуляции ставят под вопрос судьбу государственного долга, которую националисты пытаются обсудить с властями Испании. Размер задолженности Каталонии составляет более 75 миллиардов евро, и большая часть этой суммы – около 90% - связана с Фондом ликвидности автономий (FLA), гарантом которого является испанское государство. Впрочем, сам факт проведения дебатов о будущем долга в контексте роста дефицита способен вызвать заметное напряжение на рынках, что может привести к очередному повышению премии за риск, которая на сегодняшний день находится под контролем.

Несмотря на то, что рынки не верят в реальность отделения Каталонии, некоторые их игроки тем не менее пристально следят за развитием событий. 23 августа инвестиционный банк Goldman Sachs распространил среди своих клиентов доклад, в котором предупредил о возможном влиянии "политического риска" и нарастающего напряжения в отношениях между Мадридом и Каталонией на состояние суверенного долга.

Еще одним следствием выхода последней из состава Испании стало бы ее исключение из зоны евро, что представляет потенциальную угрозу для рынков не только Испании, но и всей Европы.

Все вышеупомянутые события привели бы к пересмотру оценки, присуждаемой Испании рейтинговыми агентствами. Кризис каталонских институтов в свете намеченного на 1 октября незаконного референдума уже поставил под угрозу улучшения рейтинга страны, которые правительство Испании надеялось увидеть этой осенью.

Эксперты предупреждают также и о моральном ущербе от подобных решений. По их словам, рынки во многом руководствуются восприятием и ощущениями. В этом смысле политическая неопределенность, потеря благосостояния и тревога, которую вызвал бы территориальный раскол, неминуемо нашли бы свое отражение на бирже.

В силу трагичности подобных последствий представители предпринимательской и экономической сфер уверены в том, что центральному и региональному правительствам удастся прийти к взаимопониманию и избежать столкновения.