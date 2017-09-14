На базе испанского сайта Turijobs создан крупнейший в Европе поисковик туристических вакансий

Электронная платформа по трудоустройству StepStone, входящая в состав компании Axel Springer, приобрела испанский портал по поиску работы Turijobs.com. В результате сделки была образована крупнейшая в Европе платформа интернет-рекрутмента в сфере туризма.

Портал Turijobs.com был создан в Барселоне в 2007 году как агрегатор вакансий в Испании, Португалии и Мексике и продемонстрировал динамичный рост на международном уровне, пишет Europa Press. В рамках группы компаний StepStone проект станет частью организации Yourcareergroup, что позволит испанскому порталу ещё больше расширить границы. Предполагается, что обновлённая платформа предоставит соискателям ещё больше возможностей трудоустройства в международном секторе гостиничного, ресторанного и туристического бизнеса.

Быстрорастущая компания располагает штатом в 25 человек. На сайте, где ежедневно появляется более 1400 вакансий, зарегистрировано 800 тысяч пользователей и 17 тысяч клиентов по всему миру.