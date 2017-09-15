В Валенсии может появиться инновационный центр компании Microsoft

Компания Microsoft через свое подразделение Global Sports Innovation Center (GSIC) выразила интерес к яхтенному порту Валенсии как к возможной базе для будущего центра инноваций, сообщает издание Expansión. В рамках проекта Sport Thinker Hub Valencia корпорация планирует объединить в одном месте ряд фирм, работающих в сферах водных видов спорта, а также центр непрерывного обучения и постоянную выставку новейших технологий, которые будут разрабатываться аффилированными компаниями.

Разработка проекта началась в мае этого года и пока находится в зачаточном состоянии. По данным первых докладов, приблизительный размер необходимых инвестиций оценивается в миллион евро. Эта сумма потребуется для переоборудования одной из бывших баз кубка Copa América в рабочий центр и музей.

Согласно сведениям приближенных к проекту источников, появление нового комплекса Microsoft позволит создать более 40 прямых рабочих мест и около ста косвенных, появление которых станет возможным благодаря программе различных мероприятий и конгрессов, регулярно проводимых компанией в своих инновационных центрах.

Заключение о целесообразности проекта будет вынесено до конца января, когда власти Валенсии планируют присудить управление причалами новому подрядчику. В борьбе за проект Microsoft конкуренцию ей составит Саутгемптон, известная британская колыбель судостроения.