МВФ: экономика Испании покажет лучшие на Западе результаты роста

По данным Международного валютного фонда (МВФ), в период с 2017 по 2018 годы экономика Испании станет наиболее активно растущей среди стран Запада. На глобальном уровне она опередит США, Германию, Японию, Великобританию, Россию, Мексику и Канаду. Более благоприятные прогнозы действуют только в отношении Китая и Индии.

В текущем году МВФ прогнозирует рост ВВП Испании на 3,1%, а в следующем – на 2,5%. Впрочем, эксперты некоторых национальных компаний, в том числе Repsol и Bankia, говорят о цифрах около 3%. Подобные показатели значительно выше ожидаемых в случае, например, США (2,2% в 2017-м и 2,3% в 2018-м), Германии (2% и 1,8%), Франции (1,6% и 1,8%), Италии (1,5% и 1,1%). В Японии ожидается рост на 1,5% и 0,7% соответственно, в Великобритании – на 1,7% и 1,5%, а в Канаде – на 3% и 2,1%.

В случае Латинской Америки речь также идет о более скромных показателях: уровень роста экономики Бразилии составит 0,7% в этом году и 1,5% в следующем, а в Мексике – 2,1% и 1,9% соответственно. Что касается России, то ей МВФ сулит рост на 1,8% и 1,6% соответственно.

Несмотря на то, что результат Испании является самым внушительным в Европе и Америке, еще более выдающееся будущее ждет Китай и Индию – а именно, рост в текущем и следующем годах более на 6,8% и 6,5% и 6,7% и 7,4%.