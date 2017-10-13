Почти 400 компаний ушли из Каталонии после референдума

Несмотря на заверения каталонских политиков в том, что бегства компаний из Каталоний не произойдёт, в свете событий, связанных с возможным провозглашением независимости, сотни компаний приняли решение перенести свои офисы за пределы региона.

Свой юридический адрес сменили, в том числе, крупные международные компании, среди которых Sabadell, Caixabank, Gas Natural, Abertis, Agbar, Colonial. Менее заметен уход средних и малых предприятий, однако, по подсчётам издания ABC на основе данных, полученных из торговых реестров, с начала октября из Каталонии ушло 396 компаний. 367 из них были зарегистрированы в Барселоне, 12 – в Таррагоне, 10 – в Лериде и 7 – в Жироне. Особая активность наблюдалась 9 и 10 октября, когда адрес головного офиса сменили 212 и 177 компаний, соответственно.

С начала месяца в автономной области были зарегистрированы всего 22 новые организации, несмотря на то, что Каталония является самым быстроразвивающимся регионом. Тенденция к снижению числа новых компаний наблюдается на протяжении нескольких месяцев. Так, в третьем квартале текущего года в Каталонии было основано 3844 организации, что на 26,8% меньше, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.