Уже более 540 компаний вывели из Каталонии свои штаб-квартиры

После проведения референдума свои штаб-квартиры из Каталонии вывели по меньшей мере 540 компаний, сообщают информационные агентства Испании со ссылкой на данные Коллегии регистраторов. Большинство подобных операций было совершено 10 и 11 октября.

В день выступления главы регионального правительства Карлеса Пучдемона и после него решение о переезде было принято 321 компанией, или 59,4% от общего числа фирм, осуществивших перенос своих штаб-квартир. Сразу после референдума, в период между 2 и 9 октября, перевод головных офисов за пределы региона осуществили 219 предприятий.

Реальный отток компаний мог быть более масштабным, так как последние зафиксированные данные датируются 11 октября, и в этот день не учитывались фирмы, покинувшие провинцию Лерида.

Впрочем, еще 30 компаний, напротив, перевели свои штаб-квартиры в Каталонию. 16 из них сделали это со 2 по 9 октября, 6 – 10 октября и 8 – 11 октября.

Самые громкие переезды осуществили банк Sabadell, чей головной офис был перенесен в Аликанте 5 октября, CaixaBank и Gas Natural (6 октября), Colonial, Abertis и Cellnex (9 октября), Grupo Catalana Occidente, eDreams Odigeo и Grupo Planeta (10 октября), а также Bimbo и Idilia Foods (11 октября). Последняя компания владеет такими брендами, как Cola Cao, Nocilla, Paladin и Okey.