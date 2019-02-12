В половине испанских муниципалитетов нет банков

В 2017 году в 4109 из 8124 испанских муниципалитетах не было собственного отделения банка. В совокупности в них проживает более 1,2 млн человек.

Банковская сеть имела наибольший охват в 2008 году. Как сообщают в Банке Испании, с тех пор число отделений сократилось почти на 18 тысяч. По подсчётам Валенсийского института экономических исследований, в 2018 году в стране насчитывалось 27,3 тысячи отделений.

В организации также отмечают, что в одном лишь Мадридском сообществе 46,8 тысяч человек, живущих в 64 из 115 муниципалитетов региона, лишены доступа к банкам. Лидирует по этому показателю Кастилия и Леон, где в 1840 из 2248 муниципалитетов почти 400 тысяч человек вынуждены обходиться без банковских отделений. В Каталонии таких муниципалитетов 471, в Валенсии – 248, в Андалусии – 179.

Финансовые учреждения рекомендуют своим клиентам пользоваться интернет-банкингом, а также устанавливают банкоматы. Тем не менее, население небольших удалённых муниципалитетов – преимущественно пожилые люди, которым нелегко даётся использование новых технологий. Кроме того, банки создают мобильные отделения – автобусы ofibus, которые курсируют по 800 муниципалитетам Испании раз в несколько недель. В автобусах жители могут произвести те же операции, что и в обычном отделении. 11 передвижных офисов Bankia обслуживают 341 населённый пункт в Мадридском и Валенсийском сообществах, Кастилии-Ла-Манче, Риохе и Кастилии и Леоне. В ближайшем будущем банк планрует добавить к этому списку 40 населённых пунктов в Гранаде. 7 автобусов Unicaja Banco курсируют по 353 муниципалитетам Кастилии и Леона и Эстремадуры. Банк Abanca был первым, предложившим такую услугу 25 лет назад, и сейчас два мобильных отделения работают в трёх провинциях Галисии. В распоряжении Banco Sabadell четыре автобуса, которые ездят по Галисии и Астурии.