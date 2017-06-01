В Испании появился агрегатор для заказа кейтеринга на дом или в офис

В Испании появилась специализированная платформа для заказа кейтеринга и коктейлей, с помощью которой частные клиенты и юридические лица смогут получить доступ к соответствующим предложениям, сравнить их и сопоставить цены. Как сообщают информационные агентства страны, сервис получил название Fudeat. С его помощью клиенты также смогут заказать выбранную услугу.

На данный момент служба Fudeat работает только в Мадриде, однако в будущем географию испанских городов планируется расширить. Пока она доступна в формате веб-сайта, а в скором времени разработчики представят и соответствующее мобильное предложение, доступное для платформ iOS и Android. В число компаний, предлагающих свои услуги на портале, вошли Quilicuá, SixSens by Cari Goyanes, Kirei by Kabuki, Triciclo, El Mentidero de la Villa и Pedro Larumbe.

Процесс заказа осуществляется в три этапа. Сначала пользователь выбирает тип мероприятия, которое он планирует организовать, указывая город, дату и количество гостей. После этого сервис предлагает варианты, соответствующие требованиям клиента, и позволяет сравнить их между собой. Заключительным этапом после подтверждения оплаты является непосредственно оказание выбранной услуги дома или в офисе у клиента.