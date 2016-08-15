Крупнейшую из построенных в Испании яхт выставили на продажу

В конце 2007 года предприниматель Фернандо Фернандес Тапиас заказал верфи Factoría Naval de Marín яхту длиной 59 метров с бассейном, панорамным лифтом и пятью каютами, главная из которых должна была иметь площадь 60 квадратных метров. Впрочем, из-за кризиса процесс строительства яхты Núfer II застопорился на середине и завершился только спустя девять лет, сообщает портал Expansión.

Яхта была переименована в Maybe. Компания Camper & Nicholsons, занимающаяся продажей и бронированием яхт, планирует представить ее на выставке в Монако в сентябре этого года. Она выставлена на продажу за 31,9 миллиона евро.

В 2015 году для завершения строительства и последующей продажи лодку приобрела верфь Metalships&Docks. За пять лет до этого Фернандес Тапиас отменил заказ и вернул 17 миллионов евро, которые были внесены в качестве залога. Причиной тому стали задержки в проведении работ, связанные с финансовыми проблемами верфи Factoría Naval de Marín.

Яхта Maybe уже включена в каталог фирмы-продавца с детальным описанием. Лодка была спроектирована бюро Acubens Naval Architects, а автором ее интерьеров стал Тони Колом из студии Marcelo Penna Yacht Design (Барселона). Главная отличительная особенность яхты заключается в ее "легкости и элегантности", а также способности пересекать океаны благодаря автономности до 5 000 миль.

"Сердце" яхты – винтовая лестница, которая соединяет все каюты. Комнату, предназначенную для владельца яхты, отличают обширные свободные пространства. В ней есть даже гостиная и столовая. На верхней палубе, где расположен капитанский мостик, находится еще одна гостиная и две зоны с диванами, кинозал и двойная VIP-каюта.

На этом же уровне, но ближе к носу яхты, расположена каюта судовладельца, которая включает в себя кабинет, две ванных комнаты и гардероб. В двух других каютах, расположенных на нижней палубе, могут разместиться еще четыре человека, а также 16 членов экипажа. В общей сложности яхта рассчитана на 12 приглашенных.

На одной из трех внешних палуб расположены спортзал, массажная комната и сауна. Еще одна задумывалась как бар, а на верхнем мостике находится джакузи. Помимо этого, на яхте есть вертолетная площадка.

Судно оснащено двумя моторами Caterpillar мощностью 2 682 лошадиных силы. Крупнейшая из построенных в Испании прогулочных яхт достигает максимальной скорости в 17 узлов.