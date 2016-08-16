Почти три четверти испанцев недовольны своей зарплатой

72,3% трудоустроенных испанцев считают свою зарплату недостаточной для проделываемой работы, в то время как еще 27% удовлетворены своим уровнем доходов, а 0,7% считают их избыточными. Соответствующие данные были получены авторами доклада, составленного кадровым агентством Adecco и порталом Infoempleo.

Исследование было подготовлено на основе опроса, проведенного среди 2 655 работающих профессионалов из 613 компаний. По его результатам средний уровень заработной платы в 2015 году составил 21 842,55 евро в год. При этом обладатели руководящих постов зарабатывают порядка 45 198,13 евро в год, менеджеры среднего звена – 29 182,95 евро, а рядовые сотрудники – 17 564,77 евро.

Помимо занимаемой должности, уровня образования и сектора деятельности, на размер заработной платы также влияют пол работника, возраст и тип трудового договора. Так, мужчины получают в среднем 25 204,04 евро в год, а женщины – 18 671 59 евро. Разрыв между этими цифрами составляет 25,9%, или 6 533,45 евро в год. Что касается возраста, то самыми высокими доходами могут похвастаться сотрудники в возрасте от 41 до 45 лет (25 735 евро), а молодежь в возрасте 26 лет, напротив, получает самую низкую зарплату – около 11 817 евро.

Среди различных секторов наиболее высоко оплачивается труд работников промышленной сферы (26 793 евро) и информационных и коммуникационных технологий (24 129 евро), в то время как в сельскохозяйственной, рыболовной и скотоводческой отраслях и сфере услуг эти цифры оказались значительно скромнее – 19 180 и 18 968 евро соответственно.

Что касается областей деятельности, то самый большой разрыв наблюдается между менеджментом компаний (34 866 евро) и клиентским обслуживанием (13 567 евро).