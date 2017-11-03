Испанские компании работают над железнодорожными проектами в 90 странах

Министр развития Иньиго де-ла-Серна и уполномоченный представитель Marca España Карлос Эспиноса де-лос-Монтерос представили 50 международных проектов железнодорожного сектора в 90 странах мира, в которых задействованы испанские компании.

Мероприятие, посвящённое достижениям и развитию потенциала испанских компаний в области строительства и эксплуатации железнодорожной инфраструктуры, а также проектирования и производства подвижных составов нового поколения, прошло в Музее железной дороги.

Среди представленных проектов высокоскоростная железнодорожная линия между Меккой и Мединой, высокоскоростная линия в Калифорнии, метро в Дубаи и Медельине, а также трамвайные линии в Сиднее и Дублине.

По словам де-ла-Серна, десять крупных испанских компаний фигурируют в первой сотне мировых подрядчиков в этой сфере. Кроме того, испанские компании занимаются эксплуатацией почти 40% основных транспортных концессий мира.

В ходе мероприятия также было отмечено, что Испания является второй страной в мире после Китая по протяжённости высокоскоростных линий, которая составляет 3 248 км. В 2016 году испанские компании приняли участие в тендерах на сумму более 47 миллиардов евро, из которых 8,7 миллиардов приходятся на железнодорожный сектор.