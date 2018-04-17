Кредитный рейтинг Испании вырос

Агентство присвоило Испании стабильный рейтинг Baa1. Сообщается, что повышение связано с мерами по усилению банковского сектора, предпринятыми испанским правительством. Moody's в своём заявлении также отметило сбалансированный рост, несмотря на сохраняющуюся «институциональную слабость».

Кредитный рейтинг Испании был понижен в 2012 году всеми рейтинговыми агентствами на фоне опасений, связанных с возможным предоставлением государственной помощи банковскому сектору.

Глава испанского правительства Мариано Рахой поприветствовал повышение кредитного рейтинга, отметив, что благодаря реформам правительства и «усилиям всех испанцев, доверие к Испании возросло».

В Moody's также добавили, что политический кризис в Каталонии был сглажен, и связанные с ним события не навредили экономической ситуации в Испании.