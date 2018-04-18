Испания стала мировым лидером по экспорту красного вина

В 2017 году Испания экспортировала 22,8 миллиона гектолитров красного вина, став мировым лидером. Испания обогнала Италию и Францию, объём поставок которых составил 21 и 15 млн гектолитров, соответственно.

В то же время по объёму прибыли Испания уступила своим главным соперникам. Экспорт вина принёс Испании 2,85 млрд евро, в то время как в Италии этот показатель составил 6 млрд евро, а во Франции – 9 млрд евро. Столь значительная разница объясняется низкой ценой на испанское вино, которое продаётся по 1,25 евро за литр, в то время как цена за литр французского вина составляет 6 евро, а итальянского – 2,78 евро.

Испанское вино, к тому же, является одним из самых дешёвых в мире, находясь в одной ценовой категории с южноафриканским, которое продаётся по цене 1,23 евро/литр.