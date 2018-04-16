Amazon утроил доходы в Испании

Четыре филиала компании Amazon в Испании заработали в прошлом году 289 миллионов евро.

Американскую компанию Amazon в Испании представляет логистическая компания Amazon Spain Fulfillment, поставщик услуг Amazon Spain Services, филиал Amazon Web Services, который занимается продажами информационных услуг, и Amazon Online Spain, специализирующийся на рекламе. В испанских филиалах работает 2 тысячи человек.

Данные о продажах в Испании регистрируются в американском филиале и не афишируются. Однако компания Netquest, работающая в области исследования рынков, подсчитала, что доходы Amazon от интернет-торговли в Испании превысили 4,2 млрд доллара, а общая сумма доходов четырёх филиалов, действующих на территории страны, выросла на 161% до 289 миллионов евро.

Испанские филиалы в прошлом году получили прибыль в 2,4 миллионов евро, в то время как 2016 год завершился для компании потерями в 1,6 миллионов. Общая сумма уплаченных ими налогов в Испании составила 4 миллиона евро.