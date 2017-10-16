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          Новости Испании » Новости » Бизнес » Конгресс Mobile World Congress останется в Барселоне

          Конгресс Mobile World Congress останется в Барселоне

          07:22 16.10.2017

          Ассоциация мобильных операторов и телефонных компаний GSMA, организующая конгресс Mobile World Congress (MWC) в Барселоне, заявила о своих намерениях оставить место проведения мероприятия неизменным. Как сообщает La Vanguardia, соглашение, в соответствии с которым конгресс проводится в каталонской столице, действует до 2023 года. Впрочем, представители GSMA пояснили, что будут следить за ситуацией в регионе, а также ее влиянием на свои проекты, однако возможность переноса штаб-квартиры в этом контексте не рассматривается.

          В следующем году мероприятие пройдет с 26 февраля по 1 марта. В минувшую среду компания Red.es уже заверила, что работы по подготовке павильона Испании идут в штатном режиме. В нем будут представлены стенды 50 национальных компаний. По словам генерального директора Red.es Хосе Мануэля Лесеты, признаков того, что следующий Mobile World Congress вызовет меньше интереса, чем нынешний, не наблюдается. 

          В свою очередь, директор Национальной обсерватории в области телекоммуникаций и информационных услуг (Ontsi) Хорхе Перес отказался комментировать ситуацию, так как она находится вне сферы его компетенции, но добавил, что "чем меньше неопределенности на рынке, тем лучше идут дела". Перес также отметил зависимость технологической сферы и ее роста от развития экономики в целом.

          В прошлом году конгресс MWC завершился с рекордными показателями. Его посетили 108 000 человек, что на 7% больше, чем годом ранее, а число экспонентов преодолело отметку в 2 300. По приблизительным подсчетам, экономический эффект от его проведения оценивается в 465 миллионов евро.

          Темы: Бизнес  Барселона

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