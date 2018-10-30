Каталонские банки лишились вкладов на 30 млрд евро из-за сепаратистского процесса

Отток банковских вкладов стал ещё одним последствием политического кризиса в Каталонии. С осени прошлого года тысячи вкладчиков перевели свои сбережения в отделения банков в других регионах.

Как сообщает издание ABC, по состоянию на июнь 2017 года, на счетах каталонцев в банках региона было размещено более 183,5 млрд евро. Год спустя, по данным Банка Испании, общая сумма депозитов составила 152,8 млрд евро.

Каталония лидирует среди автономных сообществ Испании по сокращению суммы вкладов. Если в регионе сокращение составило 16,7%, то средний показатель по стране в 14 раз меньше – 1,2%. При этом заметно выросли объёмы депозитов в соседних автономных областях: Арагоне и Валенсийском сообществе – на 8% и 9,5%, соответственно.

Самый заметный отток средств наблюдался в период с сентября по декабрь 2017 года, когда за пределы Каталонии было переведено более 31 млрд евро. В общей сложности за второе полугодие 2017 года эта сумма составила около 38,5 млрд евро. Пока в Каталонию вернулось лишь около 20% этих денег.