Власти Испании облегчат жизнь самозанятых граждан

Премьер-министр Педро Санчес и глава партии Podemos Пабло Иглесиас ранее в этом месяце подписали соглашение по проекту бюджета, которое предусматривает, в том числе, изменения в налоговом законодательстве для индивидуальных предпринимателей.

Изменения предполагают привязку налогов индивидуальных предпринимателей к их фактическим доходам, что означает, что с 2019 года самозанятые работники с более низким доходом будут платить меньший налог.

В заявлении правительства отмечается, что «после семи лет урезаний страна возвращается к равным возможностям, сплочённому обществу, свободам и правам, демократическому сосуществованию».

Правительство также решительно настроено покончить с «фальшивым предпринимательством» уже к концу этого года с помощью закона, который гласит, что работники, предлагающие свои услуги компании, приравниваются к её персоналу.