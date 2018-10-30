Застройщики предлагают создать в Мадриде и Барселоне «умные платные дороги», чтобы уменьшить пробки

Ассоциация застройщиков и концессионеров Seopan предлагает создать «умные» полосы движения на въездах в крупные города, такие как Мадрид или Барселона, чтобы сократить загрязнение и пробки.

В своих заключениях объединение ссылается на исследование компании AT Kerney. Эксперты подсчитали, что подобные меры могут сократить заторы на дорогах в час пик на 30-50%, а водители будут проводить в пробках на 118-150 часов меньше. К тому же, по мнению концессионеров, изменения потока движения сократит выбросы CO 2 на 15%.

Схема, которую предлагает Seopan, предусматривает платные и бесплатные полосы движения на въезде в крупные города. Водителям будет предоставлена возможность самим выбирать, по какой полосе двигаться, в зависимости от своих потребностей и скорости потока. Те, кому нужно скорее попасть в город смогут воспользоваться платной дорогой, остальные же смогут дождаться своей очереди и проехать бесплатно. Предполагается, что система будет работать в автоматическом режиме, а цена будет меняться, в зависимости от плотности дорожного потока: чем меньше на платной полосе машин – тем выше стоимость проезда.

Модель managed lanes уже используется в других странах, например, в США.

Seopan также подчёркивает в своём докладе, что автомобилисты должны вносить вклад в расходы на обслуживание трасс через системы платных дорог. В объединении предлагают сделать платными все трассы в стране, отмечая, что такая практика позволит направить бюджетные средства на другие социальные нужды, такие как пенсии или образование.