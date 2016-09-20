Испанские супермаркеты активно расширяют свои торговые сети

Несмотря на общее снижение объемов потребления в связи с кризисом, количество супермаркетов в Испании продолжает расти. Так, на сегодняшний день их число на 2 406 больше, чем в начале периода экономического спада. Помимо того, площадь открываемых магазинов с каждым разом становится все больше. Как сообщает El Mundo, в 2015 году уровень активности в данном секторе оказался самым высоким за последние семь лет – в Испании открылось 578 новых магазинов. В этом году, по всей видимости, будет побита очередная серия рекордов. Так, если в 2008-м на территории страны насчитывалось 17 148 супермаркетов, то сейчас эта цифра составляет 19 554.

По данным консалтинговой компании Nielsen, число обычных магазинов при этом, напротив, сократилось – до 23 055 против 25 000 в 2008 году. Аналогичная тенденция наблюдается и в сегменте небольших суперамкетов, количество которых за этот же период снизилось с 9 800 до 9 002.

По данным Ассоциации испанских сетей супермаркетов (ACES), рост в данном секторе обусловлен в основном двумя факторами: активным открытием новых франшиз и стремлением компаний к росту после нескольких лет падения. Популярость системы франчайзинга, в свою очередь, объясняется тем, что подобные супермаркеты имеют меньшую площадь и для них гораздо проще получить лицензию. Если 15 лет назад по этой схеме работало только 3% предприятий розничной торговли, то сейчас даная цифра достигает 15%.

Практически все торговые сети, работающие на территории Испании, укрепили свое присутствие в первом полугодии текущего года. Так, за летний период группа компаний Día открыла 14 новых магазинов в шести автономных сообществах страны, а в целом за первые месяцы года – 54. По состоянию на конец 2015 года сеть насчитывала 4941 магазин, из которых 1 954 работали по системе франчайзинга. Аналогичная тенденция наблюдается и в компании Lidl, которая в прошлом году открыла 30 новых магазинов, а в этом году планирует расширить сеть еще на 40. В Сеть Mercadona в этом году планирует открыть 60 магазинов. В текущем году компания побила долгожданный рекорд, выйдя на рынки всех испанских провинций. В 2019 году она планирует охватить и Португалию.

Супермаркеты Eroski от кризиса пострадали сильнее других, и руководству пришлось пересмотреть модель торговой сети и адаптироваться к новым требованиям потребителей. Компания продала несколько десятков своих торговых точек сетям Carrefour и Día и сейчас переживает процесс расширения, ремонтируя старые магазины и открывая новые.