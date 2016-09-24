Экспорт из Испании за 7 месяцев достиг 150 миллиардов евро

Экспорт товаров из Испании, по данным Министерства экономики страны, за первые 7 месяцев года составил 149,408 миллиарда евро в денежном выражении.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт вырос на 0,5%. Однако это значительный успех по сравнению с остальной еврозоной, где продажи за рубеж снизились на 1,4%, а во всем Европейском союзе – на 2%.

В мировом масштабе худшие цифры показали Италия (-1,2%), Германия (-0,3%), Великобритания (-5%), Япония (-9,5%), Китай (-6,7%) и США (-6,4%). В Испании, напротив, экономика отмечает падение импорта на 2,3% до 157,844 миллиарда евро. Это позволило сократить торговый дефицит на треть.

С января по июль дефицит торгового баланса достиг 8,436 миллиарда евро, что на 34,5% меньше, чем в тот же период 2015 года (12,877 миллиарда). Это второй лучший показатель с 1994 года.

Лучше всего показали себя в экспорте автомобильная промышленность, продукты питания, напитки и табак, промышленные товары и продукция народного потребления. Хуже всего продавались за рубеж энергоносители, сырье, а также нефтехимические продукты.