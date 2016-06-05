Испанские фермеры начали использовать беспилотники

Владелец миндальных полей Гонсал Фонтанет из каталонского муниципалитета Альбажес (Каталония) уже несколько месяцев отслеживает состояние деревьев с помощью дронов и анализа сотен получаемых ими фотографий. "Обычно при удобрении полей вся земля обрабатывается одинаковым количеством полезных веществ, однако спектральный анализ снимков позволяет нам определить, где нужно больше удобрений или воды", - объясняет Фонтанет.

Землевладелец пользуется услугами компании High Endurance Multipurpuse Aerial Vehicles (HEMAV) из Кастельдефельса, которая оказывает услуги по всему Пиренейскому полуострову. "Мы работаем с крупными производителями фруктов, вина и злаковых, а также с мелкими предпринимателями", - рассказал директор фирмы Жоан Фонс. Его компания уже пять лет использует дроны в сферах топографии, промышленности, энергетики и сельского хозяйства и реализует проекты не только в Испании, но и за рубежом.

Конслатинговая фирма AgroMapping из Барселоны также работает в области сельского хозяйства, однако ее специализация – не сами дроны, а интерпретация снимков тепловизоров и мультиспектральных изображений. "Большинство компаний, с которыми мы работаем, просит соблюдать конфиденциальность. Мы сотрудничаем с более чем десятью винодельнями и проводим исследования совместно с Министерством сельского хозяйства. Кроме того, недавно к нам обратились производители фруктов", - рассказал директор организации Фран Гарсия.

Интерес к дронам в провинции Лерида оказался столь высоким, что в местном научном парке был создан специальный кластер, в состав которого вошли HEMAV, ассоциация LleidaDrone и Университет Лериды. Местный Совет по вопросам сельского хозяйства уже несколько лет активно развивает концепцию точного земледелия, для чего используются дроны и маленькие самолеты.