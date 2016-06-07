ОЭСР: экономика Испании продолжит умеренный рост

Восстановление испанской экономики продолжится, но более «умеренными темпами» из-за «политической неопределенности», говорится в докладе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), посвященном перспективам страны на ближайшие два года.

По данным организации, руководимой Анхелем Гурриа, в этом году ВВП Испании вырастет на 2,8% (на одну десятую больше, чем прогнозируют власти страны), а в следующем – на 2,3% (на одну десятую меньше). Дефицит бюджета в 2016-м будет равен 3,7%, что соответствует прогнозам правительства Мариано Рахоя, а в 2017 году будет равен 2,7% (Брюссель требует, чтобы в соответствии с Планом стабильности этот показатель был ниже 3%).

ОЭСР призывает правительство Испании увеличить государственные расходы, потому что это может дать толчок экономике. Организация считает, что государственный долг в Испании «останется на высоком уровне», и не верит, что в ближайшие два года он существенно снизится. Инфляция третий год подряд будет отрицательной (-0,5% в среднем), положительной станет только в 2017-м (1%).

По оценкам ОЭСР занятость в этом году вырастет на 2,9%, а безработица будет на уровне 19,8%, а в 2017-м упадет до 18,4%.

Спустя восемь лет после начала финансового кризиса, мировая экономика вырастет в этом году на 3%, как и в 2015 году, а в следующем - на 3,3%. На три десятых меньше в каждом случае, чем ожидалось в ноябре.