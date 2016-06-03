Opel – самая продаваемая машина в Испании

По итогам мая самой продаваемой маркой автомобилей в Испании является Opel. Об этом свидетельствует доклад Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC).

В мае авторынок в Испании вырос на 20,9% - до 113 671 автомобиля. Это лучший показатель для этого месяца с 2008 года. А за пять месяцев текущего года в Испании было продано почти полмиллиона машин – 499 444. Рост составил 12,5%.

Самым продаваемым в мае стал Opel. В топ-3 также вошли Renault и Volkswagen.