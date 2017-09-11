Испанцы платят за Интернет на 24% больше своих соседей по континенту

Испанцы платят за Интернет в среднем на 24% больше, чем жители Италии, Франции, Великобритании и Германии, сообщает газета 20 Minutos со ссылкой на данные портала Kelisto.es. Средняя месячная стоимость обслуживания составляет 49,95 евро в месяц, в то время как по Европе эта цифра не превышает 37,67 евро. Немецким пользователям, в свою очередь, подобные услуги обходятся в 42,29 евро в месяц, британским – в 32,85, итальянским – в 27,43, а французским – в 27,43 евро.

По словам старшего редактора сайта Kelisto Мануэля Морено, в Испании тарифы обычно включают безлимитный пакет данных, в то время как на многих европейских рынках существуют определенные ограничения по трафику.

"С учетом того, что в домах страны насчитывается 10,9 миллионов линий, то в целом за год испанцы переплачивают 960,7 миллионов евро по сравнению со своими соседями", - отметил Морено. Несмотря на произошедшее в прошлом году понижение на 13,39%, разница в ценах по-прежнему остается заметной. По уровню сокращения цен на Интернет Испания заняла третье место, уступив только Италии (-20,83%) и Франции (-18,38%).

Вышеупомянутые результаты были получены на основе исследования средней стоимости трех типов тарифов на европейском рынке. Так, испанцы платят больше за варианты со скоростью подключения 10 и 100 Мбит/с (в последнем случае разница достигает 57,46 евро), а единственным исключением стали тарифы со скоростью 30 Мбит/с, самая высокая цена на которые была зафиксирована в Германии.

Несмотря на все вышеозначенное, испанцы не стремятся к переменам и предпочитают сохранять договоры с обслуживающими их компаниями. "Национального потребителя отличает его консервативность и некоторый страх перед сменой провайдера, которая могла бы сэкономить ему до 182 евро в год", - сожалеет Морено.