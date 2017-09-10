Количество скачиваний приложения для заказа еды JustEat в Испании перевалило за 3 миллиона

С момента запуска приложения для заказа еды Just Eat испанские пользователи скачали его три миллиона раз, сообщают информационные агентства страны. В среднем за месяц программу загружают 60 000 раз, а количество аффилированных ресторанов достигает 6 500. В целом сервисом охвачено 95% территорий страны.

Свою работу в Испании он начал в марте 2010 года, и за прошедшие годы JustEat удалось включить в свой ассортимент более 60 различных видов кухни. Директор национального подразделения компании Хесус Ребольо отметил, что ее основная задача заключается в "создании крупнейшего в мире сообщества для заказа еды, расширив спектр выбора, и увеличить показатели скачиваний приложения".

Платформа связывает пользователей с ресторанами, которые хотят предложить свои блюда за пределами стен самого заведения. Для того, чтобы совершить заказ, клиент должен указать свой почтовый индекс, выбрать интересующий его тип кухни и конкретный ресторан. После этого он сможет ознакомиться с его меню, указать адрес доставки, оплатить заказ с помощью банковской карты или PayPal, после чего еда будет доставлена ему прямо в руки. Кроме того, оплату можно передать наличными курьеру.

В соответствии с более чем 25 000 оценок пользователей в магазине приложений PlayStore, самыми ценными аспектами JustEat они считают удобство, практичность и скорость обслуживания. Средняя оценка программы составляет 6,2 балла из 5.

Показатель в три миллиона скачиваний был достигнут вскоре после ребрендинга компании, который был призван отметить "эволюцию ее стратегии". По словам Ребольо, JustEat постоянно совершенствуется с точки зрения клиентского опыта и уделяет особое внимание отношениям с ресторанами-партнерами, которые считаются одной из основных ценностей.