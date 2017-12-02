Эксперты Oxfam потребовали включить Гибралтар в список офшорных зон

Эксперты международной гуманитарной организации Oxfam призвали Евросоюз к включению Гибралтара в список офшорных зон, который будет опубликован в грядущий вторник. В своем докладе специалисты объединения подвергли критике тот факт, что в представленный перечень не попали государства самого ЕС, и отметили, что он также должен включать в себя Ирландию, Нидерланды, Люксембург и Мальту.

Советник Oxfam Intermón по вопросам налогов и неравенства Аврора Шардоне заявила, что подготовленное организацией исследование "показало, как выглядел бы список офшорных зон в том случае, если бы Евросоюз применял собственные критерии объективно, не поддаваясь политическому давлению". Доклад был представлен вскоре после скандала вокруг так называемых "Райских бумаг", которые продемонстрировали факт сокрытия многомиллиардных состояний в различных офшорах.

ЕС составляет вышеупомянутые списки в целях борьбы с неравенством и бедностью, включая в них только страны, не входящие в состав региона. Недавно Европейская комиссия заявила, что государства ЕС в этот перечень добавляться не будут, так как в теории все они подчиняются одним и тем же налоговым правилам.