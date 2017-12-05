Испанские города увеличили расходы на праздничную иллюминацию

Рождественские огни уже освещают Мадрид, Барселону, Валенсию, Сарагосу, Севилью, Малагу и другие крупные испанские города. При этом во многих из них в этом году праздничная иллюминация охватывает больше улиц или будет гореть дольше обычного.

В Мадриде праздничное освещение включили 24 ноября. Огни будут украшать улицы вплоть до 6 января, как и в других городах. По данным 20 minutos, в этом году на освещение в Мадриде выделено 2,9 миллионов евро, что на 350 тысяч больше, чем в прошлом году. В центре столицы появились элементы с новым дизайном. Также будут украшены 24 новые зоны, в том числе в пригороде.

В Барселоне на иллюминацию, которая в общей сложности протянулась на 100 км, будет потрачено 860 тысяч евро, в то время как в 2016 году траты составили 810 тысяч. Огни в столице Каталонии зажгли 23 ноября в память о жертвах августовских терактов.

Валенсия включает рождественские огни одной из последних – 4 декабря. На праздничное освещение выделена та же сумма, что и в минувшем году, однако, в этот раз планируется украсить больше районов.

В Севилье новогоднее освещение заработает 8 декабря. Огни будут установлены на 200 улицах, как и годом ранее, а расходы на них увеличены всего на 1 тысячу евро: с 498 до 499 тысяч.

Мэрия Малаги выделила 573 тысячи евро на освещение, аналогичное прошлогоднему. В нынешнем году, однако, рождественские огни осветят восемь новых улиц.

Иллюминация будет работать по вечерам, до 22:00-23:00. В предпраздничные и праздничные дни в большинстве городов огни будут гореть всю ночь.