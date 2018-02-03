Число безработных в Испании в январе выросло на 64 тысячи человек

С начала 2018 года в Испании на бирже труда зарегистрировалось 63 747 человек.

По данным Министерства занятости и социальной защиты, число безработных в январе выросло на 1,9%. Рост наблюдается, в первую очередь, в сфере услуг, что представляет собой обычной явление, связанное с окончанием праздничного сезона.

В Испании сохраняются низкие темпы роста безработицы. Общее число безработных в стране по состоянию на начало февраля составляет 3,48 миллионов человек. В то же время в январе 2018 года появилось больше безработных, чем в аналогичный период в предыдущие два года.

Сокращение количества безработных в начале года наблюдалось только в секторе строительства. В региональном разрезе больше всего безработных появилось в Мадриде (11,8 тысяч) и Андалусии (11,1 тысячи), а на Канарских и Балеарских островах число безработных, напротив, сократилось на несколько сотен человек.

Увеличение количества безработных более заметно среди женщин, чем среди мужчин. В январе на бирже труда зарегистрировалось 48 тысяч женщин и 15,7 тысяч мужчин.

Среди иммигрантов число безработных выросло на 6 тысяч человек.