СМИ: в Европе лучший чили выращивают в Сеговии

В Навас-де-Оро (Сеговия) создали экоферму, где выращивается мексиканский перец чили. И это лучший Чили в Европе, утверждает газета ABC.

Идея производить чили в Испании возникла у группы энтузиастов, которые занимались продажей органических продуктов. Сейчас на четырёх гектарах земли выращивают около 50 видов растений, включая чили.

Фермеры отмечают, что выращивание мексиканского перца на испанской земле сопряжено с определёнными трудностями, связанными с климатом и условиями почвы. Тем не менее в прошлом году урожай чили достиг 3,5 тысячи тонн.