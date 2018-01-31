ВВП Испании в 2017 году вырос на 3,1%

По результатам 2017 года Испания сохранила тенденцию к росту экономики. Тем не менее по темпам роста ВВП минувший год уступил 2016-му.

По данным Национального института статистики Испании, ВВП страны в 2017 году вырос на 3,1%, что на два пункта меньше, чем годом ранее. Этот результат соответствует официальным прогнозам правительства и Банка Испании. В то же время, это промежуточные данные, а окончательные цифры будут представлены 1 марта 2018 года.

Таким образом, тенденция к росту ВВП наблюдается в Испании на протяжении 17 триместров подряд. В первом и третьем триместре 2017 года рост экономики находился на уровне 0,8%, а во втором достигал 0,9%. При этом в четвёртом триместре Банк Испании прогнозировал рост в 0,8%, однако в реальности он оказался ниже прогнозного показателя на один пункт. Это связывается с политической обстановкой в Каталонии, которая отрицательно сказалась, прежде всего, на личных расходах и туризме. Прогноз Банка Испании по количественным и качественным показателям, связанным с производственным сектором, был более благоприятным.