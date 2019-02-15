Cabify по-прежнему планирует выйти на испанскую биржу

Компания Cabify не отказывается от своих планов по выходу на испанскую биржу, несмотря на напряжённую ситуацию с регулированием деятельности компаний, работающих по лицензии VTC (аренда автомобиля с водителем).

О намерении разместить акции на бирже компания объявила прошлым летом. Как сообщает Europa Press, это может произойти в течение 12-18 месяцев. Cabify уже занимается налаживанием контактов с главными инвестиционными банками.

Cabify была основана в 2011 году и работает в ряде стран Латинской Америки, а также в Португалии и Испании: Мадриде, Малаге, Севилье Аликанте, Валенсии и Ла-Корунье.

С 1 февраля Cabify вместе с Uber ушли с рынка Барселоны, в связи с вступлением в силу правил для компаний VTC. По новым требованиям в каталонской столице автомобиль должен быть заказан не менее чем за 15 минут до поездки.

Схожие правила могут быть введены в других автономных сообществах Испании, после того как в сентябре 2018 года региональные правительства были наделены соответствующими полномочиями по регулированию таких перевозок.

Помимо аренды автомобилей Cabify принадлежит сервис мотошеринга Movo. Компания также развивает другие направления в сфере перевозок и собирается интегрировать на свою платформу услуги такси в сотрудничестве с Easy Taxi.