Канарские острова лидируют по инвестициям в отели

В 2018 году почти 30% общего объёма инвестиций в гостиничном секторе пришлись на Канарские острова. За ними следуют Балеарские острова (21%), Андалусия (16,5%), Мадридское сообщество (12,9%), Каталония (6,8%) и Валенсийское сообщество (6,3%).

По подсчётам консалтинговой компании Christie & Co, общий объём инвестиций в гостиничный бизнес страны приблизился к 4,9 млрд евро. В агентстве уверены, что Испания сохранит привлекательность для инвесторов и в «более изменчивой и конкурентной среде».

На уровне Европы Испания стала второй по объёму инвестиций, уступив лишь Великобритании, где он превысил 7,5 млрд евро.

Канарские острова также лидируют среди испанских регионов по средней стоимости номера в отеле, которая составляет 140 тысяч евро. В категории городских направлений первое место занимает Мадрид, где каждый номер обходится инвестору в среднем в 200 тысяч евро.

40% инвесторов, вложивших средства в испанский гостиничный сектор в прошлом году, оказались американцами, а испанцы составляют 35%. Отмечается, что в 2017 году испанские инвестиции превышали 50%.

Всего за прошлый год появилось 223 новых инвестиционных проекта. Годом ранее этот показатель составлял 185 проектов. Стоимость номера также выросла на 24,6%.

Основная доля инвестиций приходится на инвестиционные компании – 53%. Вложения групп отелей составляют 24%, малых и средних компаний – 15%.

Самым заметным игроком в гостиничном бизнесе в прошлом году стала корпорация Blackstone, которая приобрела 48 отелей компании Hispania за 1,9 млрд евро. Также среди крупных сделок выделяется приобретение Atom Hoteles и выход на испанский рынок китайской группы Gaw Capital.