Repsol обнаружила в Индонезии крупное месторождение газа

Испанская нефтегазовая компания Repsol обнаружила крупнейшее месторождение газа в Индонезии за последние 18 лет. Оно также вошло в десятку самых крупных открытий углеводородов за год.

Извлекаемые ресурсы на месторождении, получившем название KBD-2X, оцениваются в два триллиона кубических футов, что эквивалентно двухгодичному объёму потребления газа в Испании.

Открытие было сделано в блоке Sakakemang на острове Суматра в партнёрстве с малазийской Petronas и японской MOECO. Repsol является оператором блока с долей участия в 45%.

В Repsol сообщили, что в ближайшие месяцы продолжатся работы по разведке и с учётом бурения оценочной скважины.

Индонезия – основное направление инвестиций Repsol в геологоразведку. Испанская компания тесно сотрудничает с индонезийской SKK Migas

В Индонезии Repsol обладает лицензией для работы в шести блоках. В пяти из них она может производить разведку, ещё в одном – добычу. В 2017 году группа произвела 15 млн баррелей индонезийской нефти.