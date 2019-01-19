Бизнес-акселератор Lanzadera запустил 33 новых стартапа

Бизнес-акселератор и инкубатор Lanzadera, который продвигается крупным испанским бизнесменом Хавьером Ройчем, начал работу с 33 новыми стартапами. Таким образом, общее число проектов, получающих финансовую и техническую поддержку от инкубатора, достигло 120.

Новые проекты предлагают услуги в самых разных областях, включая продукты питания, моду, транспорт и технологии. Их участие в Lanzadera предполагает подготовку по программе менеджмента Calidad Total, а также позволяет установить связи с другими проектами и получать техническую помощь от профессионалов в соответствующих сферах.

Lanzadera включает четыре программы: Campus, Garaje, к которой присоединилось 19 из 33 новых проектов, Lanzadera – 11 проектов и Corporate – 3 проекта. В их числе компания Chibig, которая разрабатывает видеоигры для семейной аудитории, производство украшений из метакрилата La Vidriola, дизайнерская мебель Monocca, Gana Energía, которая специализируется на чистой энергии из возобновляемых источников, дистрибьютор роботов CFZ Cobots и другие.

Через инкубатор прошло уже 280 стартапов, которые создали 600 рабочих мест и получили инвестиции на общую сумму около 30 млн евро.