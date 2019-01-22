Каждая шестая испанская семья из среднего класса не оправилась от кризиса

Неправительственная организация Oxfam Intermón провела исследование и выяснила, что в Испании каждая шестая семья, принадлежащая к среднему классу, во время кризиса обеднела и до сих пор не оправилась от его последствий.

Доклад организации, посвящённый темам равенства, возможностей, социальной мобильности и бедности, был опубликован в рамках Давосского экономического форума.

В документе сообщается, что доходы испанского среднего класса снизились на 10 пунктов по сравнению с 2000 годом. При этом отмечается, что отсутствие социальной мобильности в Испании делает положение «богатых» и «бедных» практически неизменным. Так, человек, воспитанный в семье с высоким уровнем доходов, зарабатывает в среднем на 40% больше, чем выходец из семьи с низкими доходами.

В неправительственной организации добавляют, что рост бедности в Испании во время кризиса в четыре раза превышает уровень её сокращения в период восстановления.

По подсчётам Oxfam Intermón, состояние мультимиллиардеров выросло за последний год на 12%, что эквивалентно 2,5 млрд долларов в день. При этом состояние беднейших слоёв населения, которые включают 3,8 млн человек, уменьшилось на 11%.

Исследователи указывают на то, что в Испании с начала периода восстановления экономический рост не соответствовал повышению доходов. В целом, представители Oxfam Intermón считают, что глобальное неравенство является свидетельством провала современной экономической системы. По их словам, правительствам следует принимать незамедлительные меры, чтобы добиться реальных изменений и «достойного будущего для всех людей, а не только для привилегированного меньшинства».