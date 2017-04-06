Безработица в Испании в марте снизилась на 1,3%

Число безработных, зарегистрированных в Государственной службе найма, в марте снизилось на 1,3% (48 559 человек) по сравнению с предшествующим месяцем, и этот результат стал третьим среди лучших мартовских показателей, зафиксированных с 2002 года. Об этом сообщают информагентства Испании со ссылкой на данные Министерства труда.

Общая численность нетрудоустроенного населения по состоянию на конец прошлого месяца составила 3 702 317 человек. Она по-прежнему остается на самых низких за последние семь лет отметках. За последний год число безработных сократилось на 392 453 человека, или 9,6%. Это самое выраженное мартовское понижение за всю историческую серию.

Что касается гендерных различий, то уровень безработицы сократился среди представителей обоих полов, однако в мужской группе это снижение оказалось более заметным и составило 1,9% (31 016 человек) против 0,8% (17 453 человека) в женской. В общей сложности на учете на бирже труда на сегодняшний день состоят 2 086 379 женщин и 1 615 938 мужчин.

В секторе услуг уровень безработицы сократился на 1,6% в среднемесячном выражении, в то время как в отрасли строительства этот показатель снизился на 2,4%, а в сфере промышленности – на 1,6%. В сельскохозяйственом секторе количество безработных выросло на 0,7%, а среди представителей коллектива ранее не работавших жителей страны – на 1,4%.

С точки зрения возрастного деления количество нетрудоустроенных среди лиц младше 25 лет снизилось на 0,7%, в то время как среди более старшего поколения этот показатель сократился на 1,3%. В среднегодовом выражении уровень безработицы среди молодежи до 25 лет снизился на 13,7%.

Количество нетрудоустроенных иностранцев в марте сократилось на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем. В общей сложности их численность составляет 439 269 человек.

В марте уровень безработицы снизился во всех испанских автономиях за исключением Канарских островов, где произшло повышение на 879 человек. Наиболее выраженные сокращения произошли в Андалусии (на 8 689 человек), Мадриде (6 881 человек) и Каталонии (6 325 человек).

Помимо этого, в прошлом месяце был побит рекорд по количеству новых трудовых договоров: их число составило 1 732 773, и это самый высокий показатель за всю историческую серию. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос на 14,8%.