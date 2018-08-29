Барселона наполняется коворкингами

В Барселоне в последние месяцы становится всё больше коворкингов. Коллективные офисы организуют как крупные международных сети, уже зарекомендовавшие себя на рынке, так и новые компании.

Спрос на коворкинг-центры растёт в геометрической прогрессии и уже не ограничивается стартапами и фрилансерами. Также увеличивается число компаний, которые ищут гибкой организации рабочего пространства и создания сообществ профессионалов. При этом многих интересует премиум-сегмент этого рынка.

В 2017 году в Барселоне и Мадриде коворкинги занимали в общей сложности 30 600 квадратных метров. В каталонской столице их основная масса сконцентрирована в центре, в особенности в квартале высоких технологий 22@, где с каждым днём всё сложнее и всё дороже найти место в совместном рабочем пространстве. Примерная стоимость аренды в таких местах составляет 250 евро в месяц за нефиксированное рабочее место до 500 евро за собственный кабинет. Резидентам коворкинга предлагают удобные рабочие места, высокоскоростное соединение с интернетом, комнаты отдыха, в некоторых из них есть даже фитнес-залы.

В прошлом ноябре в Барселоне открылся первый коворкинг-центр международной сети Spaces, которая занимает 3500 квадратных метров на улице Пальярс. Недавно в районе Сарриа открылось пространство ещё одной мультинациональной компании Regus.

К крупным сетям на рынке коворкингов присоединяются также компании по недвижимости. Так, на площади Каталонии открылся Utopicus, принадлежащий агентству Colonial, которое планирует в 2018-2019 году открыть ещё порядка 10 офисов в Барселоне и Мадриде. Там же работает OneCoWork, который основан на концепции коливинга. Группа недвижимости Urbania International в сентябре откроет коворкинги Monday в Барселонете и неподалёку от проспекта Тибидабо.