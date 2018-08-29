Число удалённых сотрудников достигло в Испании рекордного уровня

Число жителей Испании, работающих удалённо, во втором квартале 2018 года достигло 1,43 млн человек, что является рекордным показателем.

По данным аутсорсинговой компании Adecco, тенденция к росту наблюдается с 2016 года после двухлетнего спада. В прошлом году рост усилился и к середине текущего года показатели достигли своего пика.

С 2005 года, когда в Испании насчитывалось 808 тысяч человек, которые временно или постоянно работали из дома, эта цифра выросла в 1,8 раз, и в настоящее время каждый 14-й житель страны работает удалённо. На данный момент число таких сотрудников эквивалентно 7,4% работающего населения Испании, что на 5 процентных пунктов больше чем в 2017 году.

При этом, как отмечает Adecco, тенденция продолжает расти. Из 950 тысяч рабочих мест, созданных в последние два года, 25% приходятся именно на удалённый тип занятости.

Больше всего удалённых сотрудников в Мадридском сообществе – 9,7%. За столичным регионом следуют Андалусия (8,4%) и Валенсийское сообщество (8,1%). В этих трёх автономных областях сконцентрировано 8% таких работников.

Самые низкие показатели удалённой занятости – на Балеарских островах (5,1%), в Каталонии (5,3%) и Наварре (5,8%).